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Bağcılar'ın en işlek cadde ve meydanları yayalara kapatıldı

İstanbul Bağcılar'da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde yaşanan yoğunluk nedeniyle 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı.

10.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:23
Bağcılar'ın en işlek cadde ve meydanları yayalara kapatıldı
İstanbul Bağcılar 'da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde yaşanan yoğunluk nedeniyle 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı. Cadde başlarına kurulan demir bariyerlerin başında görevli zabıta ve polis, caddeye yaya giriş-çıkışına izin vermiyor.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediliyor. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek önlemler aldı. Buna göre Bağcılar Meydanı ile Güneşli Meydanı, yürüyüş yolu olarak düzenlenmiş olan Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi-Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına kapatıldı. Kararın açıklanmasının ardından meydan ve caddelerin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek, polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı. Alınan karardan esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanlar muaf tutuluyor. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre cezai işlem uygulanacak.

"Devletimizin her önlemine vatandaşların uyması gerekir"

Yasak olduğu için kapatılan caddeyi kullanamayan Mehmet Halit Düzyol, "Aracımız diğer taraftaydı, arkadaşlar yasak olduğunu söylediler, yasağa uymak zorundayız. Devletimizin her önlemine vatandaşların uyması gerektiğine inanıyorum. Uyulsun ki bir an önce bunu atlatabilelim. Devlet ve millet el ele inşallah atlatacağız" şeklinde konuştu.

"Bu kararlara uyarsak salgından tez günde kurtulabiliriz"

Getirilen yeni uygulamanın virüsün yayılmaması için önemli olduğunu belirten Mehmet Doğru ise, "Caddeden giremedim. Uymak gerekir. Hükümetimizin aldığı bu tür önlemler vatandaşlarımız için gerekli şeylerdir ki alınıyor. Sosyal mesafelerin korunması açısından getirilen yasaklara ne kadar uyarsak bu salgından tez günde kurtulabiliriz" dedi.

10 Nisan Cuma günü saat 17.00'den itibaren uygulamaya konulan karar, 24 Nisan Cuma günü saat 24.00'e kadar sürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağcılar Meydanı, Bağcılar, Güneşli, Güncel
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