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BAĞCILAR MEYDANI VE SOKAKLARI BOŞ KALDI

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrılarının ardından, Bağcılar'da büyük çoğunluğun çağrılara uyduğu, meydan ve sokakların boş kaldığı görüldü.

02.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:42
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrılarının ardından, Bağcılar 'da büyük çoğunluğun çağrılara uyduğu, meydan ve sokakların boş kaldığı görüldü. Dışarı çıkan bazı vatandaşların maske ve eldivenle önlem dikkati çekti. Markete alışverişe çıkan bir kadın 'Eldivenlerimizi, maskemizi taktık takıp alışverişe çıktık. Hastalıktan dolayı sokaklar boş. Kendimizi evde saklıyoruz, evde oturuyoruz" dedi. BAĞCILAR MEYDANI VE SOKAKLARI BOŞ KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar, Güncel

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BAĞCILAR MEYDANI VE SOKAKLARI BOŞ KALDI
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