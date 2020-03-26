Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bağcılar pazarlarında seç-al yasağı

Ticaret Bakanlığının pazar ve marketlerde sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını duyurmasının ardından Bağcılar pazarlarında zabıta ekipleri tarafından tezgahlara seç-al yapılmaması uyarıları kondu.

26.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:47
Bağcılar pazarlarında seç-al yasağı

Ticaret Bakanlığının pazar ve marketlerde sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını duyurmasının ardından semt pazarlarında korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında pazarcıya eldiven ve maske takma zorunluluğu getirilirken, vatandaşlara da seç-al yasaklandı.

Bağcılar 'da semt pazarlarında zabıta ekipleri tarafından tezgahlarda seç-al yapılmaması uyarıları konuyor. Bağcılar Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki 20 pazarı dolaşarak esnaf ve vatandaşları uyarıyor. Ekipler tezgahlara, 'Sağlığınız bizim için önemli, lütfen el sürmeyin" yazılı küçük uyarı levhaları asıyor. Seç- al yönteminin kaldırılması üzerine rastgele ürün doldurmaya alışık bazı müşteriler pazarcılar tarafından uyarıldı. Zaman zaman aralarında küçük münakaşaların yaşandığı görülse de pazarcılar herkesin sağlığı için getirilen kurala uymaları gerektiğini söyledi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bakanlık tarafından alınan kararı uyguladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın ve pazar esnafımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Bundan böyle sebze ve meyveler esnaf tarafından hijyenik bir şekilde müşteriye sunulacak" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Bağcılar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bağcılar pazarlarında seç-al yasağı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük’teki yurda gönderildi Haberler
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye’de vaka sayısı 10’la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: Başkan Kavuş: "Virüs tehlikesine karşı biz her an ve her yerde teyakkuzdayız" - Haber 15:20: Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Haber 15:20: Van'da üretilen hava dezenfekte cihazına yoğun ilgi - Haber 15:20: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haber 15:19: Söke Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber