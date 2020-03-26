Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bağcılar pazarlarında seç-al yasağı denetimi

Ticaret Bakanlığının pazar ve marketlerde sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını duyurmasının ardından Bağcılar pazarlarında zabıta ekipleri tarafından tezgahlara seç-al yapılmaması yönünde uyarı levhaları konuldu.

26.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:10
Bağcılar pazarlarında seç-al yasağı denetimi
Ticaret Bakanlığının pazar ve marketlerde sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını duyurmasının ardından Bağcılar pazarlarında zabıta ekipleri tarafından tezgahlara seç-al yapılmaması yönünde uyarı levhaları konuldu.

Ticaret Bakanlığının pazar ve marketlerde sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını duyurmasının ardından semt pazarlarında korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında pazarcıya eldiven ve maske takma zorunluluğu getirilirken, vatandaşlara da seç-al yasaklandı. Bağcılar'da semt pazarlarında zabıta ekipleri tarafından tezgahlarda seç-al yapılmaması yönünde uyarı levhaları konuyor. Bağcılar Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki 20 pazarı dolaşarak esnaf ve vatandaşları uyarıyor. Ekipler tezgahlara, 'Sağlığınız bizim için önemli, lütfen el sürmeyin" yazılı küçük uyarı levhaları asıyor. Seç- al yönteminin kaldırılması üzerine rastgele ürün doldurmaya alışık bazı müşteriler pazarcılar tarafından uyarıldı. Zaman zaman aralarında küçük münakaşaların yaşandığı görülse de pazarcılar herkesin sağlığı için getirilen kurala uymaları gerektiğini söyledi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bakanlık tarafından alınan kararı uyguladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın ve pazar esnafımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Bundan böyle sebze ve meyveler esnaf tarafından hijyenik bir şekilde müşteriye sunulacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağcılar, Zabıta, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bağcılar pazarlarında seç-al yasağı denetimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Haberler
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Haberler
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar

Son Dakika Güncel Haberleri

17:14: Çorum'da sahte dezenfektan ürettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Haber 17:13: Elazığ Belediyesi mesire alanlarını kullanıma kapattı - Haber 17:13: Başiskele'de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu - Haber 17:13: ESKİŞEHİR Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti - Haber 17:13: İMAMOĞLU: İSTANBUL İÇİN KONTROLLÜ KISITLAMA BEKLİYORUZ - 2 - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber 16:00: Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler