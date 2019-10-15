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Bağcılar Tekerlekli Sandalye Takımı ilk galibiyetini aldı

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Ceylanpınar Belediyesi Basketbol takımını 68-44 yenerek bu sezonun ilk galibiyetini aldı.

15.10.2019 16:11Bağcılar Tekerlekli Sandalye Takımı ilk galibiyetini aldı

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Ceylanpınar Belediyesi Basketbol takımını 68-44 yenerek bu sezonun ilk galibiyetini aldı.

2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya Sezonu Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol takımıyla karşılaştı.

Göztepe Spor Kompleksi'ndeki maça sporseverler büyük ilgi gösterdi. Zorlu geçen mücadelede takım koçu Emrah Elban'ın yönlendirmeleri doğrultusunda maça sarılan mavi-beyazlılar mücadeleyi 68-44 kazandı. Ceylanpınar Belediyesi'ni 24 farkla yenen Bağcılar Belediyesi, bu skorla sezonun ilk galibiyetini de almış oldu.

ÇAĞIRICI: SPORCULARIMIZ ÇOK GÜZEL BİR OYUN SERGİLEDİ

Sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ligde beklediğimiz puanı üçüncü haftada aldık. Sporcularımız çok güzel bir oyun sergiledi. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum" dedi.



Bağcılar Belediyesi, Ceylanpınar, Bağcılar, Spor

Kaynak: DHA

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