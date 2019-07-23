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BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ (1)

Bağcılar TEM Otoyolu İstoç Mevkii Edirne İstikameti'nde hafriyat kamyonunun da bulunduğu 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

23.07.2019 16:06 BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ (1)

Bağcılar TEM Otoyolu İstoç Mevkii Edirne İstikameti'nde hafriyat kamyonunun da bulunduğu 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya hafriyat kamyonunun şoförünün neden olduğu belirtilirken, şoförün olay yerindenkaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstikameti'nde 2 şerit trafiğe kapanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Trafik kontrollü olarak 2 şeritten sağlanıyor.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Kazaya karışan araçlar
-Genel ve detaylar


- İstanbul

TEM Otoyolu, Bağcılar, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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