17.06.2019 11:03
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BAĞCILAR VE TUZLA'DA YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA (1)

BAĞCILAR VE TUZLA

Tuzla ve Bağcılar'daki bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 75 kilo skunk, 60 bin ecstasy hap, 8 kilo bonzai hammaddesi ve bonzai yapılanda kullanılan maddeler ele geçirildi.


Tuzla ve Bağcılar'daki bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 75 kilo skunk, 60 bin ecstasy hap, 8 kilo bonzai hammaddesi ve bonzai yapılanda kullanılan maddeler ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Haziran ve 15 Haziran tarihleri arasında Tuzla ve Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 75 kilo skunk, 60 bin ecstasy hap, 8 kilo bonzai hammaddesi, 20 kilo bonzai yapımında kullanılan madde ve 18 kilo aseton ele geçirildi.
Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:
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- Polis ekiplerinin işlerine girmesi
-Ekiplerin yaptığı aramalar
-Kolilerde hazır bulunan uyuşturucu maddeler
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
Tuzla, Bağcılar, Güncel

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