17.06.2019 11:13
Haberler»Güncel » Haber

Bağcılar ve Tuzla'da yapılan uyuşturucu operasyonları kamerada (1)

Bağcılar ve Tuzla

TUZLA ve Bağcılar'daki bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 75 kilo skunk, 60 bin ecstasy hap, 8 kilo bonzai hammaddesi ve bonzai yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.

TUZLA  ve Bağcılar'daki bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 75 kilo skunk, 60 bin ecstasy hap, 8 kilo bonzai hammaddesi ve bonzai yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Haziran ve 15 Haziran tarihleri arasında Tuzla ve Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 75 kilo skunk, 60 bin ecstasy hap, 8 kilo bonzai hammaddesi, 20 kilo bonzai yapımında kullanılan madde ve 18 kilo aseton ele geçirildi.
Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, Tuzla, Bağcılar, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:38 Av. Erusta, hak arama hürriyetinin hukuksal boyutunu ele aldı
12:37 Fatihte İki Grup Arasında Çatışma (1)
12:37 Almanya'da ilk kez vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu
12:37 BODRUM Kaçakları taşıyan tekne battı-3
12:37 ANKARA GÖÇMENLERİ İŞ VAADİYLE DOLANDIRIP, 'İSTANBUL' DİYE ANKARA'YA BIRAKTILAR
12:35 Dünyanın en küçük pandası dünyaya geldi
12:35 MB'den yeni karar