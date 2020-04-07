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BAĞCILARDA KARANTİNA ALTINDA OLAN 4 BİNADA SON DURUM

Karantinadaki aparatmanlardan birine öğle saatlerinde ambulans geldi.

07.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:38
BAĞCILARDA KARANTİNA ALTINDA OLAN 4 BİNADA SON DURUM

-Karantinadaki aparatmanlardan birine öğle saatlerinde ambulans geldi.

-Karantinaya alınan bir kişi, "18 Nisan'a kadar evde kalacağız. Aile doktoru sürekli arayarak kontrol ediyor" dedi.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,

Bağcılarda 4 bina koronavirüs sebebiyle dün karantina altına alındı. Binalara giriş ve çıkış yasak olması sebebiyle bina önünde polis ekipleri nöbet tutuyor. Vatandaşların ihtiyaçları ise belediye ekipleri tarafından karşılanıyor.

Bağcılar Merkez Mahallesi, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde yer alan 4 apartmanda yaşayan vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından buradaki 4 bina karantina altına alındı. Merkez Mahallesi'nde bulunan apartman girişine ise emniyet şeridi çekildi. Binaya giriş çıkışlara izin verilmediği için polis ekipleri karantina altına alınan apartmanların önünde nöbet tutuyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE AMBULANS GELDİ

Merkez Mahallesi'nde bulunan apartmana ise öğle saatlerinde ambulans geldi. Apartmanda yaşayan ve şikayetleri olduğunu belirten iki kişi ambulansa taşındı. Öte yandan bu apartmanlarda oturan vatandaşlar için Bağcılar Belediyesi tarafından erzak ve dezenfektan ürünleri bulunan koliler görevliler tarafından vatandaşlara teslim edildi.

"AİLE DOKTORU SÜREKLİ ARAYARAK KONTROL EDİYOR"

Kazım Karabekir Mahallesi'nde karantina altına alınan Şahinler Apartmanın önü ise belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Şahinler Apartmanı'nda yaşayan Süleyman Şahin, "Eşim pozitif çıktı. Bana test yapıldı henüz sonuçlanmadı. Bu apartmanda 3 dairede var. 18 Nisan'a kadar evde kalacağız. Aile doktoru sürekli arayarak kontrol ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Karantina altına alınan apartmanlardan detaylar

-Şahinler Apartmanı önü dezenfekte edilmesi

-Merkez Mahallesi ambulans ve hasta taşınması

-Karantina apartmanlarında oturanlardan detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Güncel
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