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BAĞCILARDA KORONAVİRÜS YASAĞINA UYMAYAN 2 KAHVEHANEYE BASKIN

Bağcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iki kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, kahvehanelerdeki 25 kişiye toplam 79 bin 500 lira para cezası kesti.

09.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:06
BAĞCILARDA KORONAVİRÜS YASAĞINA UYMAYAN 2 KAHVEHANEYE BASKIN

Bağcılar 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iki kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, kahvehanelerdeki 25 kişiye toplam 79 bin 500 lira para cezası kesti.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında  'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti.  Bağcılar Yeni Mahalle 1567.Sokak ile Yenigün Mahallesi 623. Sokak'taki iki kahvehanenin açık olduğunu belirleyen emniyet ekipleri harekete geçti. Dün akşam saat 22.30 sıralarında Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kahvehaneye baskın düzenledi. Kahvehanecilerin de içinde olduğu 25 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen iki kahvehane zabıta ekiplerince mühürlendi.


- Ablayistanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Bağcılar, Polis, Güncel
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