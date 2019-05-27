Bağcılarlı atletler İsviçre'de 3 madalya kazandı

İSVİÇRE'nin Notwill şehrinde düzenlenen Grand Prix'de Milli Takımımız adına yarışan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı sporcuları değişik kategorilerde 3 madalya kazandı.

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı sporcuları yeni bir başarıya daha imza attı. İsviçre'nin Nottwil şehrinde düzenlenen Atletizm Grand Prix'de Milli Takımız adına yarışan atletler, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, başarılı sporcuları tebrik etti.

Hamide Doğangün, 400 metre yarışında altın madalya kazanırken, 800 metre yarışında ise bronz madalya almaya hak kazandı. Yine Hamza Doğan ise F46 Gülle Atma'da gümüş madalya kazandı.

Yarışlarda ayrıca milli sporcu Zübeyde Süpürgeci 400 metredeki koşuda derecesini korurken, 3 sporcu da elde ettikleri derecelerle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın A barajını geçerek büyük bir başarı elde ettiler.

"DÜNYA ŞAMPİYONASI VE 2020 OLİMPİYATLARINDAN DA MADALYALARLA DÖNECEKLER"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, başarılı sporcular ile antrenör Ömer Çantay'ı tebrik etti. Sporcuların, Bağcılar'ı katıldıkları yarışlarda her zaman en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Başkan Çağırıcı, "İnşallah, Dubai'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile 2020 Olimpiyatlarından da madalyalarla dönecekler' dedi.

Kaynak: DHA