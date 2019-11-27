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Bağcılarlı gençlerden bilim şenliği

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenledikleri bilim şenliğinde güneş enerjisi ile elektrik üretmekten biyoaktif bileşen gruplarının araştırılmasına kadar bilim alanındaki hünerlerini sergiledi.

27.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:23Bağcılarlı gençlerden bilim şenliği
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenledikleri bilim şenliğinde güneş enerjisi ile elektrik üretmekten biyoaktif bileşen gruplarının araştırılmasına kadar bilim alanındaki hünerlerini sergiledi.

TÜBİTAK'ın genç bilim insanlarını desteklemek için uygun gördüğü projelerini desteklediği okullardan biri olan Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi. Okulun salonunda kurulan fuar alanının açılışını Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz yaptı. Kurdele kesiminin ardından Çağırıcı, bilim şenliğinde sergilenen TÜBİTAK'ın onay verdiği projelerin stantlarını gezip bilgi aldı. Otomatik kalibrasyonlu 3D yazıcıdan CNC makinesi, güneş enerjisiyle elektrik üreten mekanizması gibi cihazların yer aldığı projede en çok dikkat çeken robot el oldu. Çağırıcı, donanımlı eldiveni giyip bluetooth bağlantısıyla el robotunu denedi. Görevli öğrenciler, projesiyle ilgili şunları söyledi:

"Askeri alanda, endüstriyel alanda, uzay araştırmaları ya da gündelik hayatımızda bilindiği gibi robotlar artık ciddi bir unsur. Bu proje uzaktan erişimli bir robot elin bomba imha için ya da tehlikeli bir araştırma, deney gibi hassasiyet isteyen alanlarda kullanılabilir bir robot el tasarlamayı amaçlıyor. Böylece insanların güvenlik, sağlık, konfor ihtiyacına cevap vermiş olur."

"Bu çalışmaları çok önemli buluyorum"

Fuardan çok memnun kaldığını söyleyen Başkan Çağırıcı, "Öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmaları çok önemli buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyor gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyduğu bilim şenliği iki gün sürecek. - İSTANBUL

Anadolu Lisesi, Bağcılar, Güncel

Kaynak: İHA

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