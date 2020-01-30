Bağcılarlı minikler robotlarla bir gün geçirdi

Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi'ne giden minikler hem güvenlik ve temizlik görevlisi olarak çalışan robotları inceleyip yeteneklerini keşfetti hem de onlarla arkadaş olup sohbet etti.

Bağcılar Belediyesi, yarı yıl tatilini İstanbul'da geçiren başarılı yetim ve öksüz çocuklar için keyifli bir gezi düzenledi. Bu kapsamda hem yararlı hem de keyifli olacağı düşüncesiyle minikler, 17 Ocak – 14 Şubat tarihleri arasında Türkiye'de ilk defa gerçekleşen İnsansı robotlar etkinliğine katıldı. Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen programda çocukları, Türkiye'de üretilen yüzde 100 yerli hostes robotlar karşıladı. Güvenlik görevlisi, danışma görevlisi ve temizlik görevlisi olarak çalışan robotlar, ziyaretçilere kendilerini tanıtıp bilgiler verdi. Çocuklar, arkadaş oldukları insansı robotları yakından inceleyerek yeteneklerini de keşfetme fırsatı buldu.

Bu tür geziler yıl içinde tekrarlanacak

Bilimsel içerikli gezide gönüllerince eğlenen 7-12 yaş arası 20 çocuk, robotlarla da bol bol fotoğraf çekildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu tür gezilerin yıl içinde tekrarlanacağını ve başarılı çocukların her zaman ödüllendirileceğini söyledi