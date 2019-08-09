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Bağcılarlı sporcular Kung Fu turnuvasına damgasını vurdu

15 TEMMUZ şehitleri anısına ve bine yakın sporcunun mücadele ettiği Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-Fu takımı önemli bir başarıya imza attı.

09.08.2019 11:19 Bağcılarlı sporcular Kung Fu turnuvasına damgasını vurdu
15 TEMMUZ şehitleri anısına ve bine yakın sporcunun mücadele ettiği Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-Fu takımı önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada milli formayı giyen Bağcılar Belediyesi sporcuları, 2'si altın olmak üzere 4 madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına 31 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde uluslararası bir turnuva düzenlendi. Ankara Büyük Anadolu Oteli'nde gerçekleştirilen şampiyonaya bine yakın sporcu katıldı. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalarda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-Fu takımı da 5 sporcusuyla yer aldı.

SPORCULAR 2 ALTIN 2 BRONZ MADALYA KAZANDILAR

Zorlu rakiplerle karşılaşan Bağcılarlı sporcular, şampiyonada beşte dört yaparak büyük bir başarıya imza attı. Sporculardan Yunus Hergül ile Yaser Abusuf birinci olarak altın madalya kazanırken; üçüncü olan Faruk Andıç ile Muhammet Abusuf ise bronz madalyayla ayrıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Kung-fu takımını tebrik edip bundan sonraki yarışmalarda başarılar diledi.



Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Spor

Kaynak: DHA

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