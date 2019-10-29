Bağdadi'den sonra DEAŞ'ın Sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de öldürüldüğü resmen duyuruldu

Adı açıklanmayan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Amerikan medyasına El-Muhacir'in öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin halefi olarak gösterilen El-Muhacir'in, Suriye'nin Cerablus kenti yakınlarında yapılan bir operasyonla öldürüldüğünü ifade eden yetkili, operasyonun Amerikan Özel Kuvvet askerleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Yetkili, operasyonla ilgili detay vermezken, ABD Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

ŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin halefi olarak gösterilen El-Muhacir

SALDIRI, SAHADAN DOĞRULANDI

Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri, Cerablus ilçesinde önceki gün 19:30 sularında, yolda seyreden 2 mazot tankerini füzelerle vurdu.

Saldırı sırasında meydana gelen patlamalar üzerine bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu askerleri, vurulan tankerlerin içinde 3 ceset buldu. Yapılan incelemelerde ölenlerden birinin terör örgütü IŞDİ'in elebaşlarından El-Muhacir olduğundan şüphelenildi.

Söz konusu şahsın, tankerlerden birinin içine özel olarak yapılmış gizli bölmeye saklandığı ve burada yanarak öldüğü anlaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Bağdadi'nin öldüğü operasyon, önceki gece İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde, askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

Terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri yöneticilerinden Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin de ABD operasyonuyla öldürülen DAEŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin halefi Ebu Hasan el Muhacir'in de öldürüldüğünü pazar akşamı iddia etmişti.