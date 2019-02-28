Bağdadi Enbar'da" İddiası

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Iraklı milletvekili Hasan Salim, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunduğunu iddia etti.Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi Milletvekili Salim, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdadi'nin bölgede ABD'nin koruması altında kolaylıkla hareket ettiğini öne sürdü.Salim, "Bağdadi, Enbar çölünde bulunuyor ve orayı kendine güvenli liman olarak kullanıyor. Enbar'daki Aynü'l Esed Askeri Üssü'nde Bağdadi'ye Irak ve Suriye arasında intikal etmesi için ABD tarafından gerekli destek sunuluyor. Bağdadi, Irak ve Suriye arasında ABD'lilerin koruması altına rahatça dolaşıyor." ifadelerini kullandı.Milletvekili Salim, Washington yönetiminin Irak Meclisi'nden "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması" yönünde karar çıkacağını bildiği için terör örgütü elebaşına destek verdiğini savundu.Irak'taki İran'a yakın Şii gruplar, mart ayında toplanacak meclisten ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar çıkarmayı planlıyor.