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Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası ABD teyakkuzda! 5 noktadan bomba ihbarı alındı

ABD Başkanı Donald Trump, dün saat 16.00'da DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğünü tüm dünyaya duyurmuştu. Aradan saatlerin geçmesiyle New York polisi bomba tehdidiyle alarma geçti. New York'ta, 5 ayrı itfaiye ve acil tıbbi müdahale merkezine bomba tehdidinde bulunulduğu belirtildi.

28.10.2019 07:59

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin 'köpekler' gibi öldüğü tüm dünyaya canlı yayında duyurmuştu. Trump'ın açıklamasından saat sonra ise New York bomba alarmına geçti. Polis ekipleri şehrin 5 noktasından bomba ihbarı yapıldığını bildirdi.

BİNALAR BOŞALTILDI

Pazar günü 15.30 sularında yapıldığı belirtilen tehditler üzerine polisin kısa süreliğine ilgili binaları boşalttığı kaydedildi. İtfaiye Teşkilatı sözcüsü James Long, "İlgili merkezlere yapılan tehditler incelendi, bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı, olayda her hangi bir yaralanma yok." diye konuştu.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

NYPD sözcülüğünden yapılan açıklamada da tehditlerle ilgili incelemelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurmuştu. Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi için, "İntihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Şiddet ve acıya yol açan bir katil yok edildi." ifadesini kullanan Trump, konuşması şu şekilde sürdürmüştü:

"Bir köpek gibi bir korkak gibi öldü. Artık dünya daha güvenli bir yer. Yaklaşık bir kaç haftadır takip ediyorduk. sürekli fikir değiştiriyordu, sonunda orada olduğunu öğrendik. .Bulunduğu yerde tüneller olduğunu ve biri hariç çıkmaz olduğunu da biliyorduk.O tünelde de kontrol sağlamıştık, 8 helikopterle indik bölgeye. Birçok savaşçı da karadan girdi, bubi tuzakları olduğu için duvarları patlatarak ilerlediler."

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Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası ABD teyakkuzda! 5 noktadan bomba ihbarı alındı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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