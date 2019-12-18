Haberler » 3. Sayfa » Bağdadi'nin timi Osmaniye'de yakalandı - Haberler

Bağdadi'nin timi Osmaniye'de yakalandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin timinde yer alan 6 şüpheli gözaltına alındı.

18.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:29Bağdadi'nin timi Osmaniye'de yakalandı
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin timinde yer alan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yılbaşında meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesi kapsamında çalışma yapıldı. Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde terör örgütü DEAŞ içinde sözde emir ve savaşçı düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu D.E., M.M., M.K., U.H. ve H.E. isimli 6 kişi düzenlenen operasyonda ikametlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerden H.E.'nin örgütün lideri Bağdadi'den direkt emir aldığı ve uyguladığı öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:48 Harp okulu öğrencilerinden Çarlık Rusyası esintileriyle Kremlin Balosu - Haberler
15:47 Kırklareli turizmi Rus basınını ağırlıyor - Haberler
15:46 Uludağ'da ikinci ceset de bulundu - Haberler
15:45 Aliağa'da feci iş kazası: 1 ağır yaralı - Haberler
15:45 Tekirdağ'da eski bakanı dolandıran şahıslar tutuklandı - Haberler
15:00 Hapishanede erkek görevlinin karşısında zorla başörtüsü çıkarttırılan kadın 120 bin dolar kazandı - Haberler
14:41 Danimarka'da bulunan 5 bin 700 yıllık sakız, Taş Devri'nde yaşayan bir kadın hakkında ipuçları bulunmasını sağladı - Haberler
14:19 İçeceğine ilaç attığı öğrencisine önce tecavüz etti, ardından evlenmeye zorladı - Haberler
14:04 Erbaa'da 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler
13:26 Yemlerin arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
18.12.2019 15:56:54