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Bağdadi'nin timi Osmaniye'de yakalandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin timinde yer alan 6 şüpheli gözaltına alındı.

18.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:35Bağdadi'nin timi Osmaniye'de yakalandı
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin timinde yer alan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yılbaşında meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesi kapsamında çalışma yapıldı. Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde terör örgütü DEAŞ içinde sözde emir ve savaşçı düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu D.E., M.M., M.K., U.H. ve H.E. isimli 6 kişi düzenlenen operasyonda ikametlerinde gözaltına alındı.
Şüphelilerden H.E.'nin örgütün lideri Bağdadi'den direkt emir aldığı ve uyguladığı öğrenildi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
(İHA)

Osmaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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