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Terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha: Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin, "Ebu Haldun" lakaplı yardımcısı Kerkük'te yakalandı.

04.12.2019 08:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:40Terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha: Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı

ordusuna bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, alınan bir istihbaratı değerlendiren polislerin, 'ün Havice kasabasında bir apartman dairesine düzenlediği baskında Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun'u yakaladığı duyuruldu.

Açıklamada, Şa'lan Ubeyd adlı sahte bir kimlik taşıyan Ebu Haldun'un hem Bağdadi'nin yardımcılığını yaptığı hem de Salahaddin vilayetinin "askeri amiri" görevinde bulunduğu belirtildi.

İDLİB'DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Terör örgütü lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, geçen ekimde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kenti kırsalında bir eve düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

Irak resmi makamları aralık 2017'de yaptıkları açıklamada, ülke topraklarının DEAŞ'ın elinden kurtarıldığını duyurmuştu. Uyuyan hücrelere sahip örgüt Salahaddin, Kerkük ve Diyala vilayetlerinin birleştiği "Ölüm Üçgeni" olarak adlandırılan bölgede zaman zaman saldırılar düzenliyor.


Kerkük, Irak, Dünya, Güncel

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