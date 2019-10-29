Öldürülen DAEŞ lideri Bağdadi'nin kimliği iç çamaşırındaki DNA'dan kanıtlandı

Terör örgütü DAEŞ'e karşı yapılan operasyonlarda ABD ile birlikte hareket eden bir diğer terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilisi Polat Can tarafından paylaşılan Twitter mesajlarında, Bağdadi'nin terör örgütü SDG mensubu bir casus tarafından takibe alındığını aktardı.

İÇ ÇAMAŞIRI ÜZERİNDEN DNA TESTİ YAPILDI

İstihbarat çalışmalarının CIA ile irtibat halinde yürütüldüğünü aktaran Can, terör örgütü SDG casusunun Bağdadi'ye ait bir iç çamaşırı ele geçirmeyi başardığını ve bu iç çamaşır üzerinde yapılan DNA testlerinin takibe alınan kişinin Bağdadi olduğunu kanıtladığını söyledi.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Terör örgütü SDG yetkilisi Twitter mesajlarında, "15 Mayıs'tan bu yana CIA ile birlikte çalışarak Bağdadi'nin izini sürüyorduk. Saklandığı yeri çok sık değiştiriyordu. Bağdadi'ye İdlib'de ulaşmayı başaran kaynağımız, Bağdadi'ye ait bir iç çamaşırını geri getirdi ve yapılan DNA testleri söz konusu kişinin %100 Bağdadi olduğunu kanıtladı" dedi.

DNA ÖRNEKLERİ ABD'LİLERE VERİLDİ

ABD'de yayın yapan NBC televizyonuna bir mülakat veren terör örgütü SDG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani de Polat Can'ın Twitter mesajlarını teyit eden açıklamalarda bulundu.

Mazlum Kobani röportajda, terör örgütü SDG istihbarat birimlerinin Bağdadi'nin en yakın çevresine sızmayı başarmış olan bir casusunun bulunduğunu anlattı ve Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıktaki Barişa köyünde Bağdadi'nin saklandığı yerleşkenin planını oda oda anlattığını söyledi.

Mazlum Kobani, güvenlik danışmanı olarak Bağdadi'nin yanında tuttuğu casusunun, yaz aylarında DAEŞ liderine ait bir kullanılmış iç çamaşırını yetkililere ulaştırdığını, daha sonra ise Bağdadi'nin kan örneğini almayı başardığını belirtti.

Kobani, ABD'li istihbarat birimlerine verilen iç çamaşırı ve kan örneği üzerinde yapılan DNA testlerinin olumlu sonuç vermesiyle birlikte operasyon hazırlıklarının da hızlandığını aktardı.

ABD'li yetkililer, Bağdadi'ye ait DNA örneklerinin CIA'e verildiği açıklamalarını henüz teyit etmiş değil.