Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda yaralanan köpeğe Trump'tan madalya

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü tüm dünyaya duyurmuştu.

OPERASYONA KATILAN KÖPEKLERDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Operasyona katılan köpeklerden de övgüyle bahseden Trump, "Bağdadi çıkmaz bir tünele girdikten sonra öldü. Yol boyunca ağladı ve inledi. 11 küçük çocuk yara almadan evin dışına çıkarıldı. Bağdadi 3 küçük çocuğunu da yanında sürükledi. Onlar da öldü. Tünelin sonuna ulaştığında köpeklerimiz onu takip ediyordu. Yeleğini patlattı ve kendini ve 3 çocuğunu öldürdü" ifadelerini kullanmıştı.

ALTIN MADALYA TAKTI

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un güvenlik gerekçesiyle yayınlamayacağız dediği köpeğin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Trump bugün yine Twitter'dan 'Amerikan Kahramanı' yazarak tasarım programı aracılığıyla yaptığı köpeğin madalyalı fotoğrafını paylaştı.

Trump'ın tweeti kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.