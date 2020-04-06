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Bağdat Büyükelçisi Yıldız: "AA, çağdaş haberciliğin önde gelen temsilcileri arasında"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) çağdaş haberciliğin önde gelen temsilcileri arasında yer aldığını belirterek 100. yılını tebrik etti.

06.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:12
Bağdat Büyükelçisi Yıldız:
Türkiye 'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) çağdaş haberciliğin önde gelen temsilcileri arasında yer aldığını belirterek 100. yılını tebrik etti.
Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında kurulan ve Milli Mücadelemizin iç ve dış kamuoyuna duyurulmasında önemli işlev üstlenmiş olan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
AA'nın kuruluşundan bu yana bir asırdır Türk milletinin sesi olduğunu belirten Yıldız, bilişim ve haberleşme teknolojilerinin hızlı gelişimi ve dönüşümüne koşut olarak Ajansın sürekli bir gelişim içinde olduğunu ifade etti.
"AA, günümüzde çağdaş haberciliğin önde gelen temsilcileri arasında yer almayı başarmıştır." diyen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Anadolu Ajansı, geniş habercilik ağı sayesinde sadece Türkiye'de değil, Irak dahil pek çok ülkede şartların çok zor olduğu dönemlerde dahi gelişmeleri yerinde çok yakından takip etmekte, bültenleri ve haberleri vasıtasıyla bu gelişmelerin gerek ülkemiz gerek dünya kamuoyuna en hızlı ve etkin şekilde duyurulmasına önemli katkı sağlamaktadır."

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Yıldız, Türkiye, Bağdat, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bağdat Büyükelçisi Yıldız: 'AA, çağdaş haberciliğin önde gelen temsilcileri arasında' - Haberler

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