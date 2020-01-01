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Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi yeni yıla merhaba dedi

Bağdat Caddesinde vatandaşlar yeniyi yılı büyük bir coşkuyla karşıladı.

01.01.2020 01:31 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:36 Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi yeni yıla merhaba dedi
Caddesinde vatandaşlar yeniyi yılı büyük bir coşkuyla karşıladı.

, gibi Avrupa yakasında bir çok noktada kutlamalar yapılırken Anadolu Yakasında kutlamaların adresi Bağdat Caddesi oldu. Kadıköy ilçesinden Maltepe ilçesine kadar uzanan caddede kutlamalar akşam saatlerinde başladı. Saatin 23.59 olmasıyla birlikte geri sayım heyecanının yaşandığı caddede yediden yetmişe herkes ondan geriye doğru sayım yaparak yeni yılı karşıladı.

Yeni yıl davulla zurnayla karşılandı

Bağdat Caddesi'ni dolduran binlerce vatandaş yeni yılı davul ve zurnayla karşıladı. Oyun havalarının çalındığı ve oynandığı cadde tam anlamıyla karnaval alanına döndü.

Yılbaşı kutlamalarında herhangi bir olumsuzluğu yaşanmaması için ekipler çok sayıda personel ile gece boyunca görev yaptı. Trafik polisleri, trafiğin akışının rahat olmasını sağlarken asayiş ekipleri kötü bir durumun yaşanmasına izin vermedi. - İSTANBUL

Ortaköy, Taksim, Bağdat, Güncel

Kaynak: İHA

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