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Bağdat Caddesi'nde dünkü kazanın ardından trafik denetimi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi'nde dün birisi ağır iki kişinin yaralandığı kazanın ardından alkollü sürücülere yönelik denetimlerini arttırdı.

23.02.2020 02:52 | Son Güncelleme: 23.02.2020 02:52Bağdat Caddesi'nde dünkü kazanın ardından trafik denetimi
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Caddesi'nde dün birisi ağır iki kişinin yaralandığı kazanın ardından alkollü sürücülere yönelik denetimlerini arttırdı.

Bağdat Caddesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan kazada alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil önce kaldırıma çıkmış, o sırada her şeyden habersiz bankta oturan Cansu Safi ve arkadaşı otomobilin altında kalmıştı. Kaza sonrası kaçan sürücü Muhammed Enes Altun, daha sonra babası ile birlikte polis merkezine giderek teslim olmuştu. Bu gece ise Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kazanın meydana geldiği yerde sürücülere yönelik alkol kontrolü yaptı. Denetimde, alkol kontrolünden geçirilen sürücülerin, ehliyet ve ruhsatları da kontrol edildi. Yasalara uymayan sürücülere işlem uygulandı.


- İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Bağdat, Güncel

Kaynak: DHA

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