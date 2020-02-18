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Bağdat Caddesi'nde otomobilin takla attığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Maltepe Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı.

18.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:17Bağdat Caddesi'nde otomobilin takla attığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kaza anlarına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin takla atıp aydınlatma direğine vurduğu görüntüler kazanın boyutunu gözle önüne serdi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Maltepe'nin Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde Kerem Ali Ateş ve sürücü Burak Önder'in bulunduğu 34 HE 7928 plakalı otomobil, Bağdat Caddesinde kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetmesiyle birlikte yolda zikzaklar çizmeye başlayan beyaz otomobil önce kaldırımlara çarptı daha sonra takla atıp aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anlarına ait ortaya çıkan yeni görüntüler kazada faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi. Görüntülerde kaldırıma çarpan otomobil kontrolden çıkıp takla atıyor ve yolda savrulup aydınlatma direğine çarparak durabiliyor. - İSTANBUL

Maltepe, Bağdat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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