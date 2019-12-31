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BAĞDAT CADDESİ'NDE YILBAŞI KUTLAMALARI ÖNCESİNDE DENETİM

Murat KORKMAZ / BAĞDAT Caddesi'nde, yılbaşı kutlamalarıyla ilgili güvenlik önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirilirken, caddede insanlar toplanmaya başladı.

31.12.2019 21:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:34 BAĞDAT CADDESİ'NDE YILBAŞI KUTLAMALARI ÖNCESİNDE DENETİM

Murat KORKMAZ/ BAĞDAT Caddesi'nde, yılbaşı kutlamalarıyla ilgili güvenlik önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirilirken, caddede insanlar toplanmaya başladı.

Yeni yıla girmeye saatler kala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Caddesi'nde denetim yaptı. Şüpheli otomobilleri durduran ekipler,  sürücü ve yolculara üst araması ve GBT (Genel Bilgi Taraması) yaptı. Polis ekipleri içerisini araçları didik didik arandı. Vatandaşlar Kadıköy Meydanı ve Bağdat Caddesi'nde toplanmaya başladı. Bağdat Caddesi'ne gelenler buradaki yılbaşı süslerinin önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kadıköy'de yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. 

Genel ve detaylar 

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Bağdat Caddesindeki süslerden detaylar

Süslerin önünde hatıra fotoğrafları çektirenler 

Cadde alınan yoğun güvenlik önlemi 

Şüpheli otomobillerin durdurulması

-Polis ekiplerin arama yapması

-Sürücülerin ve yolcuların üzerleri aranması

-Araçların içerisi ve bagaj kısmı aranması

-Denetim noktasında alınan güvenlik önlemi

-GBT uygulamasından detay

-Genel ve detaylar



Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Bağdat, Güncel

Kaynak: DHA

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