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BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ KAZADA YARALANAN NİŞANLI ÇİFTİN FOTOĞRAFI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan çiftin nişanlı olduğu ortaya çıktı.

22.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:21BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ KAZADA YARALANAN NİŞANLI ÇİFTİN FOTOĞRAFI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Caddesi'ndeki kazada yaralanan çiftin nişanlı olduğu ortaya çıktı. Kazaya neden olan sürücü Muhammed Enes Altun'un adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çıkan otomobilin bankta otururken çarptığı Berkehan Bulgurcu ile ağır yaralanan Cansu Safi'nin nişanlı olduğu öğrenildi. Safi'nin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. kaydedildi.

Alkollü olduğu belirlenen sürücü Muhammed Enes Altun'un sevk edildiği adliyede işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nişanlı çiftin fotoğrafı



Bağdat, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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