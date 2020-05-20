BAĞDAT CADDESİ YİNE KALABALIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

KORONAVİRÜS ile mücadele devam ederken Kadıköy Bağdat Caddesi yine kalabalık görüntülere sahne oldu.

20.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:29
KORONAVİRÜS ile mücadele devam ederken Kadıköy Bağdat Caddesi yine kalabalık görüntülere sahne oldu. Sosyal mesafe hiçe sayılırken bazı vatandaşların da maske takmadğı görüldü.
Bugün itibariyle 0-14 yaş grubu arasındaki çocuklar için sokağa çıkma kısıtlaması, saat 11.00 itibariyle 4 saatliğine kaldırılmıştı. Bu sürede aileleriyle gelen çocuklar parklarda oynadı, sahillerde yürüyüş yaptı. Bağdat Caddesi'nde de yoğunluk oluştu. Çocuklar için kısıtlamanın başlamasına ragmen, ailelerinin yanında bazı çocuklar caddede dolaştı. BAĞDAT CADDESİ YİNE KALABALIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadıköy, Bağdat, Güncel, Haber

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