Bağdat Caddesi yine kazayla gündeme geldi

Bağdat Caddesi'ndeki kaza daha önce aynı yerde meydana gelen kazaları gündeme getirdi.

Bağdat Caddesi'nde sabaha karşı alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kandırıma çıkan otomobil bankta oturan iki kişiyi çaptı. Dehşeti yaşayan çift ve otomobilin çarptığı araçtaki bir kişi hastaneye kaldırıldı. Gençlerin yarış yaptığı ve hız tutkunlarının tercih ettiği Bağdat Caddesi'nde şu ana kadar meydana gelen kazalardan bazıları şöyle:

Bağdat Caddesi 30 Nisan 2000 tarihinde korkunç bir kazayla Türkiye gündemine oturdu. Selin Uras ve nişanlısı Erdem Celasun'un hayatını kaybettiği bu kazanın ardından Türkiye adeta trafik terörüne odaklandı. İlk defa trafik yasası konuşulmaya başlandı. Hatta Selin Uras'ın babası Boray Uras'da trafik kazalarına ve Bağdat Caddesi'ne dikkat çekmek için Ankara'ya yürümüştü. Türkiye gündemine oturan bu kazadan sonra Bağdat Caddesi'nde kazalar durmak bilmedi. İşte Türkiye gündemine oturan bu kazalardan bazıları şöyle,

27 Ekim 2006 Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir bilgisayar firmasında çalışan sürücü lüks otomobiliyle, başka bir sürücüyle yarışınca kırmızı ışıkta geçti. Yönetmen Afet Ertopçu'nun kullandığı araca çarptı. Ertopçu'nun aracı takla atarak ilerledi ve kaldırımda yürüyen 46 yaşındaki Memduh Özışık'ı altına aldı. Özışık olay yerinde hayatını kaybetti.

23 Ekim 2017 akşamı Emre Yazıcı'nın idaresindeki 34 P 2888 plakalı lüks otomobil, gece saat 23: 00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi Göztepe istikametinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Semih Berkay Akın ve arkadaşına çarptı. Kazada 2 genç yaralandı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 11 Temmuz 2015 Cumartesi gecesi sahur vakti yaşanan kazada, 19 yaşındaki sürücü, kullandığı lüks araçla, kaldırımda çiçek satan Mehmet Emin Kaya'ya çarptı. Kazada çiçekçi Kaya hayatını kaybetti.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 02 Aralık 2017 günü sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce önünde seyreden motosiklete ardından da park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada motosikletteki bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.