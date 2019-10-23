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"Bağdat-Erbil arasındaki sorunlar anayasal çerçevede çözülmeli"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat ile yaşanan mevcut sorunların anayasal çerçevede çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

23.10.2019 23:08
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat ile yaşanan mevcut sorunların anayasal çerçevede çözülmesinden yana olduklarını belirtti.
Hükümete ait resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Barzani başkanlığında bugün Bakanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Toplantıda Bağdat- Erbil hattındaki sorunlara değinen Barzani, "Bağdat-Erbil arasındaki sorunlar anayasal çerçevede çözülmeli. Irak'ın istikrarı, IKBY dahil tüm Irak halkının çıkarına. IKBY hükümetinin önerilerine Bağdat hükümetinden olumlu yanıt bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Barzani, Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler hakkında ise halkın haklı taleplerini desteklediklerini ancak şiddeti kabul etmediklerini vurgulayarak, hükümetin de göstericilerinin taleplerine karşılık vermesi gerektiğini kaydetti.
Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlar; bütçe, memur maaşları, petrol geliri ve tartışmalı bölgeler gibi konuları içeriyor.

Mesut Barzani, Bağdat, Erbil, Güncel

Kaynak: AA

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