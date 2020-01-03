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Bağdat Havalimanı saldırısında Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü

Irak'ın başkentinde havalimanına yapılan füzeli saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri'nin öldürüldüğü bildirildi.

03.01.2020 02:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 02:36 Bağdat Havalimanı saldırısında Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü
'ın başkentinde havalimanına yapılan füzeli saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri'nin öldürüldüğü bildirildi.
Yerel medya haberlerine göre, Havalimanı'na atılan füzelerden birisi Cabiri'nin yurt dışından gelen konuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Cabiri ve aracındaki konukları saldırı sırasında hayatını kaybetti.
Cabiri ile birlikte araçta hayatını kaybeden konuklarının kimler olduğuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.

Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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