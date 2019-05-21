Bağdat, Ikby'yi Petrol İhracı İçin Alternatif Bulmaya Çağırdı

Irak
Başbakanı Adil Abdülmehdi Türkiye
üzerinden petrol ihracatı yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'ni (IKBY) uyararak, İran
ile ABD
arasında savaş çıktığı takdirde alternatif bulması gerektiğini söyledi.
ABD ve İran arasında olası bir savaş çıktığı takdirde İran Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'ni (IKBY) vurmakla tehdit etmiş, ABD ise Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını duyurmuştu. Ülkedeki iki petrol sevkıyatı noktasının tehlikeye girmesi üzerine harekete geçen Irak hükümeti, bir alternatif hazırladıklarını söyledi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, IKBY yönetiminin de petrol ihracatını güvenceye alması için alternatif bulması gerektiği konusunda uyardı.
Bölgede artan gerilime ilişkin açıklama yapan rak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Washington
ile Tahran
yönetimleri arasındaki gerginliği yatıştırmak için her iki ülkeye heyet göndereceğini söyledi. - ERBİL
İran
, Irak Bölgesel Yönetimi
, Amerika Birleşik Devletleri
, Politika
Kaynak: İHA