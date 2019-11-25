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Bağdat ile Erbil, 2020 yılı bütçesinde ön anlaşmaya vardı

Irak'ta merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 2020 yılı bütçesinde ön anlaşmaya varıldığı belirtildi.

25.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:00Bağdat ile Erbil, 2020 yılı bütçesinde ön anlaşmaya vardı
'ta merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 2020 yılı bütçesinde ön anlaşmaya varıldığı belirtildi.
'den bir heyet IKBY'nin 2020 yılı bütçesindeki payını görüşmek üzere başkent 'ı ziyaret etti. Heyet, Maliye Bakanı Fuad Hüseyin, Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile diğer yetkililerin de katılımıyla başkentte toplantı düzenledi.
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Irak Petrol Bakanı Gadban, petrol ve 2020 yılı bütçesi konusunda IKBY ile ön anlaşmaya varıldığını söyledi.
Bütçenin tüm detaylarını görüşme sırasında ele aldıklarını belirten Gadban, şöyle devam etti:
"Şu anda ön anlaşma yapıldı. Nihai anlaşma da yakındır. Anlaşmaya göre, Ocak 2020'den itibaren IKBY'nin çıkardığı günlük 250 bin varil petrol, Irak Devlet Petrol Pazarlama şirketine (Somo) teslim edilerek, Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden Akdeniz'e ihraç edilecek."
Nihai anlaşmaya varmak için gelecek hafta IKBY heyetiyle bir kez daha görüşeceklerini kaydeden Gadban, "Anlaşma onay alınmak üzere Bakanlar Kuruluna gönderildikten sonra parlamentoda görüşülerek, bütçe tasarısına dahil edilecek."
Anlaşma uyarınca, IKBY çıkardığı günlük 250 bin varil petrol karşılığında bütçeden payını alacak. IKBY'nin Irak 2020 bütçesinden yüzde 13 civarında pay alması öngörülüyor.
Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlar
Erbil yönetiminin 2014'te Bağdat'tan bağımsız şekilde petrol ihraç etmesiyle başlayan gerginlik, Nuri el-Maliki hükümetinde IKYB'nin bütçedeki payının kesintiye uğramasıyla daha da tırmandı.
Yine 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle zor günler geçiren Erbil yönetimi, 25 Eylül 2017'de düzenlediği gayrimeşru referandum nedeniyle Bağdat ile ilişkilerinde ciddi darbe aldı.
Yaklaşık 5 yıldır çözüme kavuşamayan Bağdat-Erbil hattındaki sorunlar, mevcut Başbakan Adil Abdulmehdi'nin göreve gelmesiyle bir yumuşama sürecine girdi.
Irak'ta 1 Ekim'de hükümet karşıtı gösterilerin başlamasıyla, taraflar arasında yürütülen petrol ve bütçe meselesine dair görüşmeler askıya alındı. Bütçe görüşmeleri, gösterilerden dolayı verilen aranın ardından önceki gün IKBY heyetinin Bağdat'a gitmesiyle yeniden başladı.

Bağdat, Erbil, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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