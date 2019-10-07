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Bağdat'ın Sadr bölgesindeki gösterilerde 15 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 15 kişi öldü.

07.10.2019 12:36Bağdat'ın Sadr bölgesindeki gösterilerde 15 kişi öldü
Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 15 kişi öldü.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri dün gece Sadr bölgesinde toplanan göstericilere ateş açtı. Olaylarda 15 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Bu gelişmenin ardından Irak Savunma Bakanlığı, ordu güçlerinin Sadr bölgesinden çekilmeye başladığını ve yerine polis güçlerinin yerleşeceğini açıkladı.
Çoğunlukla Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaşadığı bölgede dün öğle saatlerinde de hükümeti protesto etmek için sokağa çıkan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Olayda, güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanmıştı.
Irak'ta başkent Bağdat ve güneydeki vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.
Hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bugüne kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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