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Bağdat'ın yeni valisi yine Maliki'nin partisinden

Irak'ta eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye bağlı Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Muhammed Cabir el-Ata, başkent Bağdat'ın yeni valisi oldu.

14.10.2019 15:00Bağdat'ın yeni valisi yine Maliki'nin partisinden
Irak'ta eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye bağlı Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Muhammed Cabir el-Ata, başkent Bağdat'ın yeni valisi oldu.
Bağdat Vilayet Meclisi, hükümet karşıtı gösteriler sırasında istifa eden Felah el-Cezayiri'nin yerine geçecek yeni valiyi seçmek için toplandı.
Toplantıda yapılan oylama sonucunda Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Muhammed Cabir el-Ata oy çokluğuyla Bağdat Valisi seçildi.
Valilik görevinden 6 Ekim'de istifa eden Cezayiri de yine Maliki liderliğindeki koalisyonun üyesiydi.
Irak'ta başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'den itibaren yaklaşık bir hafta süresince hükümet karşıtı gösterilere sahne olmuştu.

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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