Bağdat'ta 17 yıldır kapalı olan yol trafiğe açıldı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Saddam rejimin çökmesi ardından yaşanan güvenlik ihlalleri nedeniyle 17 yıldır trafiğe kapalı olan yol yeniden trafiğe açıldı.
11.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:21
Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta Saddam rejimin çökmesi ardından yaşanan güvenlik ihlalleri nedeniyle 17 yıldır trafiğe kapalı olan yol yeniden trafiğe açıldı.
Bağdat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, başkentin güneyindeki Ebu Deşir bölgesindeki Neft caddesinin 2003'ten bu yana ilk kez trafiğe açıldığını duyurdu.
Cadde üzerindeki beton barikatların kaldırıldığı belirtilen açıklamada caddeyi temizleme çalışmaların başladığı ifade edildi.
Bağdat'ta 2003'te Saddam rejiminin devrilmesinin ardından terör ve şiddet olayları yaşanmıştı. Terör saldırıların önlemek amacıyla kapatılan birçok yol son yıllarda yeniden açılmaya başlandı. - ERBİL
Kaynak: İHA
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