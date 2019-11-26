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Bağdat'ta 3 ayrı bombalı saldırı: 6 ölü, 11 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü iki motosiklet ve yere döşenen patlayıcıların infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

26.11.2019 23:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:01Bağdat'ta 3 ayrı bombalı saldırı: 6 ölü, 11 yaralı

'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezinde yer alan başkent 'ta meydana gelen 3 ayrı patlamada, 6 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

BOMBA YÜKLÜ İKİ MOTOSİKLET VE YERE DÖŞENEN PATLAYICILAR İNFİLAK ETTİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bomba yüklü iki motosikletten biri başkentin güneybatısındaki bir cami yakınında diğeri de doğusundaki belediyeler bölgesinde patlatıldı.

Kentin kuzeydoğusundaki Şaab bölgesinde de yere döşenen patlayıcıların infilak ettiğini belirten kaynak, saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ülkede, yaklaşık 2 aydır devam hükümet karşıtı gösterilerin merkezinde de Bağdat yer alıyor.


Bağdat, Irak, Dünya

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