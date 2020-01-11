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Bağdat'ta 4 ayrı patlama: 7 kişi yaralandı

BAĞDAT (İHA) – Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen 4 ayrı patlamada 7 kişi yaralandı.

11.01.2020 22:53 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:58Bağdat'ta 4 ayrı patlama: 7 kişi yaralandı
BAĞDAT (İHA) – 'ın başkenti 'ta meydana gelen 4 ayrı patlamada 7 kişi yaralandı.

Irak'ta güvenlik güçleri yaptığı açıklamada, başkent Bağdat'ın doğusundaki el-Meştel bölgesindeki bir market yakınlarında meydana gelen patlamada 1'i kadın olmak üzere 2 kişinin yaralandığını belirtirken, el-Gadir semtinde ise bombalı bir motosikletin patlaması sonucu 2 kişinin yaralandığını kaydetti. Bir diğer patlama ise başkentin doğusundaki el-Belediyat bölgesinde yaşandı. Yol kenarına yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu 1 kadının yaralandığı belirtilirken, Bağdat'ın güneyindeki el-Amil bölgesinde kalabalık bir grubu hedef alan patlamanın ise 2 kişinin yaralanmasına neden olduğunu kaydedildi. Yaralıların çevre hastanelere sevk edildiğini belirtilirken, güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı ifade edildi.

Patlamaları henüz hiçbir taraf üstlenmezken, Iraklı yetkililer bu gibi terör saldırıların arkasında 2014 - 2017 yılların arasında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu iddia ediyor. - BAĞDAT

Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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