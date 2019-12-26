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Bağdat'ta 6 ayrı patlamada 19 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta akşam saatlerinde art arda meydana gelen 6 ayrı patlamada 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

26.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:51 Bağdat'ta 6 ayrı patlamada 19 kişi yaralandı
'ın başkenti 'ta akşam saatlerinde art arda meydana gelen 6 ayrı patlamada 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak'ta dün akşam saatlerinde 19 kişinin yaralandığı çeşitli patlamalar meydana geldi. Bağdat güvenlik kaynakları akşam saatlerinde başkentin Emin bölgesinde bombalı motosikletin patlaması sonucu 2 kişinin, Maalif bölgesinde yol kenarına yerleştirilmiş bombanın patlamasının üzerine ise 3 kişinin yaralandığını belirterek, Şab bölgesinde de bombalı motosikletin patlamasının da 4 kişinin yaralanmasına yol açtığını ifade etti.

Ayrıca Sadr bölgesinde bir futbol sahası önünde bombalı motosikletin infilak etmesi sonucu 4 kişinin yaralanmasına yol açtığını belirten Bağdat güvenlik kaynakları, aynı bölgede başka bir bombalı motosikletin patlamasının da 1'i kadın 3 kişinin yaralanmasına neden olduğunu dile getirdi. Son patlamanın Belediyat bölgesinde yine bombalı motosiklet aracılığıyla gerçekleştirildiğini aktaran güvenlik kaynakları, patlamada 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Patlama bölgelerinde güvenlik önlemlerinin alındığı ve bütün yaralıların sivillerden oluştuğu öğrenildi.

Saldırıları henüz hiçbir taraf üstlenmezken, Iraklı yetkililer ülkede meydana gelen bombalı saldırıların arkasında Haziran 2014'de ülkenin büyük bir bölümünü işgal eden ve 2017 yılının sonunda tamamen ülkeden çıkarılan terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu ifade etti. - ERBİL

Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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