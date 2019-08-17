Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bağdat'ta 73 çocuk bayramda hastanelik oldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kurban Bayramı boyunca 73 çocuk oyuncak tabancayla yaralandı.

17.08.2019 13:07 Bağdat'ta 73 çocuk bayramda hastanelik oldu
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kurban Bayramı boyunca 73 çocuk oyuncak tabancayla yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığı, başkent Bağdat'a 73 çocuğun oyuncak tabanca nedeniyle yaralandığı için hastanelere başvurduğunu açıkladı. Yaralanmaların, plastik boncuk atan oyuncak tabancalar nedeniyle olduğu açıklandı.

Hükümetten bu gibi tehlikeli oyuncakların getirilmesi için yasal düzenleme isteyen Sağlık Bakanlığı, yaralananların çoğunun gözlerinde isabet aldıklarını ve ameliyata alındıklarını bildirdi. - BAĞDAT

Bağdat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:43   Kuşadası'nda sahte içki imalathanesine operasyon
14:43   10 gündür kayıp olan yaşlı adam AFAD tarafından aranıyor
14:41   Hararet yapan otomobilden dumanlar yükseldi
14:40   İngiliz sevgilisini bıçaklayıp, cezaevinden kaçan firariye polisten nefes kesen operasyon
14:39   Otomobilde 11 kilo esrar çıktı, sürücü gözaltında
14:37   Seyyar satıcı sinir krizi geçirdi
14:34   Baraj göletinde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı