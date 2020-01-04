Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına havan toplu saldırı

Irak
'ın başkenti Bağdat
'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına havan topuyla saldırı düzenlendi.
Bağdat polis kaynakları, aralarında ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının da yer aldığı Yeşil Bölge yakınlarındaki Cadiriye bölgesine 2 havan topu düştüğünü belirterek, saldırıda 3 sivilin yaralandığını aktardı.
Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmiş, saldırı sonrası İran intikam alma yemini etmişti.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)