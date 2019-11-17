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Bağdat'ta bazı mağazalara ait depolar ateşe verildi

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü başkent Bağdat'ta bazı mağazaların deposu yakıldı.

17.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:17
'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü başkent 'ta bazı mağazaların deposu yakıldı.
Tahrir Meydanı yakınlarında Dicle Nehri kıyısındaki mağazalara ait depoların bulunduğu binanın, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateşe verildiği görüldü.
Binadan yükselen duman Bağdat'ın birçok noktasından fark edildi.
Binadaki yangına müdahale için itfaiye ekiplerinin bölgeye intikal etmemesi dikkati çekti.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 319'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Bağdat'ta bazı mağazalara ait depolar ateşe verildi

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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