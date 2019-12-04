Haberler » Güncel » Bağdat'ta el bombasıyla düzenlenen saldırı sonucu 9 güvenlik görevlisi yaralandı - Haber

Bağdat'ta el bombasıyla düzenlenen saldırı sonucu 9 güvenlik görevlisi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Merkez Bankası yakınında düzenlenen el bombalı saldırı sonucu 4'ü ağır 9 güvenlik görevlisi yaralandı.

04.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:04Bağdat'ta el bombasıyla düzenlenen saldırı sonucu 9 güvenlik görevlisi yaralandı
Irak'ın başkenti 'ta Merkez Bankası yakınında düzenlenen el bombalı saldırı sonucu 4'ü ağır 9 güvenlik görevlisi yaralandı.
Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın tarihi Reşid Caddesi'ndeki Merkez Bankası yakınlarında el bombalı saldırı düzenlendi.
Açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırı sonucu 4'ü ağır 9 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.
Olayın meydana geldiği Reşid Caddesi, 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor. Reşid Caddesi'nde barikatlar kuran göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman protestocuların ölümüyle sonuçlanan olaylar yaşanıyor.
Hükümet karşıtı gösterilerde en az 460 ölü
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği, bugün yaptığı açıklamada ülkede 3'üncü ayına giren hükümet karşıtı gösterilerde ekim ve kasım aylarında en az 460 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert de dün yaptığı açıklamada, ekim ayından bu yana protestolarda 400'den fazla kişinin öldüğünü, 19 bin kişinin yaralandığını belirtmişti.

Merkez Bankası, Bağdat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:19 Kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu (2) - Haber
19:17 Tokat erbaa'da 3 ev alevlere teslim oldu - Haber
19:16 Bursa'da cenaze konvoyunda kaza: 4 yaralı - Haber
19:13 "Ulaşım Çalıştayı" ile İstanbul'da trafiğe çözüm aranacak - Haber
19:13 Milletvekili Kamil Aydın'dan "Erzurum Havalimanı" açıklaması - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:24:32