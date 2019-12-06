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Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

06.12.2019 23:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:36Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
'ın başkenti 'ta kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı yakınlarındaki El-Hallani Meydanı karşısında bulunan ve uzun süredir protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.
Hastane kaynakları, göstericilere açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.
"Güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediği" iddiası
Öte yandan görgü tanıkları, saldırıdan kısa süre önce bölgedeki elektriğin kesildiğini ve "yakında bulunmalarına rağmen güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediğini" ileri sürdü.
Plakasız sivil araçlardan ateş açıldı
Plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiği, daha sonrasında binada bulunan göstericilere ateş açtığı kaydedilmişti.
Irak makamlarından ise olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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