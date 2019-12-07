Bağdat'ta göstericilere ateş açıldı: 16 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı yakınlarındaki El-Hallani Meydanı karşısında bulunan ve uzun süredir protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

ÖLÜ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Hastane kaynakları, göstericilere açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.

SALDIRIDAN KISA SÜRE ÖNCE BÖLGEDE ELEKTRİK KESİLDİ

Öte yandan görgü tanıkları, saldırıdan kısa süre önce bölgedeki elektriğin kesildiğini ve "yakında bulunmalarına rağmen güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediğini" ileri sürdü.

SİVİL ARAÇLARDAN GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇILDI

Plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiği, daha sonrasında binada bulunan göstericilere ateş açtığı kaydedilmişti. Irak makamlarından ise olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.

300'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olurken, hükümet göstericileri dağıtmak için sert müdahale talimatı vermişti. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, gösterilerde 300'den fazla kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

BAŞBAKAN'DAN İSTİFA KARARI

Ülkede yaşanan kaos ortamı sonrası Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifa edeceğini bildirdi. Abdulmehdi, istifasını Meclis'e sunacağını duyurdu.

IRAK'TA KAOS HAKİM

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında, İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.