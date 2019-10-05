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Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan gösterilerde, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

05.10.2019 16:36Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan gösterilerde, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hükümet karşıtı gösterilerin 5'inci gününde Bağdat'ın Filistin Caddesi'nde güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulundu.
Olayda, 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yaralıların çevre hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
Olaylarda 3 bin 978 kişi yaralandı
Öte yandan Irak İnsan Hakları Komiserliği, gösterilerin başladığı günden bu yana 3 bin 978 kişinin yaralandığını, gözaltına alınan 567 kişiden 355'nin serbest bırakıldığını duyurdu.
Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Filistin Caddesi, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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