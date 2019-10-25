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Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü bildirildi.

25.10.2019 11:40Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü
Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Irak İnsan Hakları Komiserliği (bağımsız) Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentteki Tahrir Medyanı'ndan hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye yürümek isteyen göstericilere sert bir şekilde müdahale ettiğini belirtti.
Beyatlı, müdahale sonucu 1 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini söyledi.
Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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