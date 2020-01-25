Haberler » Güncel » Bağdat'ta göstericilerin çadırları yakıldı (2) - Haber

Bağdat'ta göstericilerin çadırları yakıldı (2)

Irak güvenlik güçleri, başkent Bağdat'taki Tayaran Meydanı, Ahrar Köprüsü ile Muhammed el-Kasım otobanını araç trafiğine yeniden açtıktan sonra gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'na yöneldi.

25.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:43
güvenlik güçleri, başkent 'taki Tayaran Meydanı, Ahrar Köprüsü ile Muhammed el-Kasım otobanını araç trafiğine yeniden açtıktan sonra gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'na yöneldi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, göstericiler tarafından düzenlenen eylem nedeniyle Bağdat'ta araç trafiğine kapatılan Muhammed el-Kasım otobanı, Tayaran Meydanı ve Ahrar Köprüsü'nün tamamen açıldığı bildirildi.
Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki gösteriye müdahale eden Irak güvenlik güçleri, Tahrir Meydanı yakınında protestocular tarafından kurulan bazı çadırları ateşe verdi.
Bağdat'ta göstericilerin çadırları yakıldı (2)

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53  Depremden etkilenen Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 2 bin çadır kurulacak
15:47  Bakan Pakdemirli: "Baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi"
15:51  Kezzap bidonu patladı: 2 yaralı
15:46  Demirtaş: "Gençlere katkı sağlayan her projeye varız"
15:51  Konyasporlu taraftarlar depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
25.1.2020 16:00:55