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Bağdat'ta güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 48 yaralı

Hükümet karşıtı protesto gösterilerinin sürdüğü Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerine el bombasıyla düzlenen saldırılarda 48 kişi yaralanırken, başkentte noter binası ateşe verildi.

11.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:01Bağdat'ta güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 48 yaralı
karşıtı protesto gösterilerinin sürdüğü 'ın başkenti 'ta güvenlik güçlerine el bombasıyla düzlenen saldırılarda 48 kişi yaralanırken, başkentte noter binası ateşe verildi. Gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen ABD ise Irak'ta erken seçime gidilmesini istedi.

Geçtiğimiz Ekim ayından itibaren Bağdat başta olmak üzere güney kentleri hükümet karşıtı protesto gösterilerine sahne olan Irak'ta gerginlik tırmanıyor. Irak İçişleri Bakanlığı, protestocular ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşanan Hellani Meydanı'nda Irak güvenlik güçlerine el bombasıyla düzenlenen saldırıda 48 güvenlik gücü mensubunun yaralandığını açıkladı. Bakanlık, saldırının kim tarafından yapıldığı hakkında açıklama yapmadı.

Öte yandan, Bağdat'ın el-Şerci bölgesinde yer alan Adalet Bakanlığına bağlı Noter Müdürlüğü binası kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü General Abdülkerim Halef, noter müdürlüğü binasının ateşe verildiğini doğrulayarak, "Yangını söndürmek için bölgeye intikal eden itfaiye araçlarının yollarını kesen bazı caniler var" dedi.

Irak'ta protestolar devam ederken ABD'den açıklama geldi. Irak hükümetini seçim reformları ve erken seçime çağıran ABD, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i verdiği vaatleri yerine getirmeye çağırarak, protestoculara uygulanan şiddete son verilmesini istedi. Protestocularla aktivistleri hedef alan saldırıların yanı sıra internet erişiminin kesintiye uğramasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren ABD yönetimi, İran'ın Irak'a müdahalesinin ülkenin normal haline dönmesine engel olacağını belirtti.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan protesto gösterilerinde İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre 301 kişi hayatını kaybetti. - ERBİL

Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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